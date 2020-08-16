نشأت الديهي: حفاوة السيسي بعدلي منصور تسجل في كتب التاريخ
الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:37 م
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه لم يرَ حفاوة رئيس بسابقيه مثلما شاهده في "مشهد نادر غير مسبوق يسجل في كتب التاريخ" من تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالرئيس المؤقت السابق عدلي منصور.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي احتفى بـ"منصور" حيث أطلق اسمه على محطة من المحطات التبادلية الكبيرة في مترو الأنفاق؛ وذلك نظير تأديته خدمات جليلة للوطن في وقتٍ عصيب.
وأشار إلى أن الرئيس السابق أزاح الستار عن اللوحة التذكارية أثناء افتتاح محطة "عدلي منصور" في الخط الثالث من مترو الأنفاق، ووضع حجر الأساس للمحطة التبادلية.
ولفت إلى أن السيسي لم يطلق اسمه على أي مشروع ضمن 12 ألف مشروع تم تدشينه خلال الست سنوات الماضية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قدم هدية تذكارية للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، كما افتتح الرئيس المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر الاساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبري لربط العاصمة الإدارية الجديدة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المحطة ستكون مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا.
وستربط المحطة ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية.
حيث سيصب في المحطة الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي.
وستضم أيضا محطة للسكك الحديدية، ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT، والاتوبيس الترددي.
وتفتتح الهيئة القومية للأنفاق، الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم أمام الجمهور اليوم الأحد، وذلك عقب قرار تأجيل افتتاحه بعدما كان مخطط الافتتاح الأحد السابق لعيد الأضحى لإنهاء بعض الاختبارات.
وانتهت الهيئة، من أعمال رصف الشوارع والطرق وإعادة الشئ لأصله والتي تضررت أثناء أعمال تنفيذ محطات المشروع، مع تجميل المناطق المجاورة للمحطات، وأنهت الاستعدادات النهائية للافتتاح الرسمى.
ومحطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث ابتداء من محطة النزهة 1 التالية لمحطة نادى الشمس بمصر الجديدة حتى محطة عدلي منصور بالسلام بطول حوالى 7.8 كم وعدد 6 محطات جميعها علوية منفذة عبر كبارى علوية ممتدة تكوّن مجتمعة جسر علوى يسير عليه المترو ومحطاتها بالكامل علوية تنفذها مجموعة من الشركات المصرية.
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