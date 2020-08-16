"ارجوكم ساعدونا".. الصحة توجه مناشدة عاجلة للمواطنين (فيديو)
الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:35 م
أمنية فوزي
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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن أصحاب الأمراض المزمنة أكثر عرضة لفيروس كورونا، موجهًا حديثه للمواطنين: "حافظوا على أسركم وأهلكم واحموا أنفسكم، وحافظوا على الغذاء الصحي".
وناشد متحدث الصحة، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، المواطنين بالعودة مرة أخرى للإجراءات الوقائية، وارتداء الكمامة، وتجنب التجمعات العائلية، وتجنب الأماكن العامة المزدحمة.
وحذر من التراخي والتهاون في اتباع الإجراءات الوقائية قد يعود بنا إلى البداية، موجهًا حديثه للمواطنين: "أرجوكم ساعدونا"، متابعًا: "يجب عدم تناول الفيتاميات وأدوية رفع المناعة بدون الطبيب".
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 977 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 58835 حالة حتى الأمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 116 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 96336 حالة من ضمنهم 58835 حالة تم شفاؤها، و5141 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
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