"ارجوكم ساعدونا".. الصحة توجه مناشدة عاجلة للمواطنين (فيديو)

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن أصحاب الأمراض المزمنة أكثر عرضة لفيروس كورونا، موجهًا حديثه للمواطنين: "حافظوا على أسركم وأهلكم واحموا أنفسكم، وحافظوا على الغذاء الصحي".





وناشد متحدث الصحة، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، المواطنين بالعودة مرة أخرى للإجراءات الوقائية، وارتداء الكمامة، وتجنب التجمعات العائلية، وتجنب الأماكن العامة المزدحمة.





وحذر من التراخي والتهاون في اتباع الإجراءات الوقائية قد يعود بنا إلى البداية، موجهًا حديثه للمواطنين: "أرجوكم ساعدونا"، متابعًا: "يجب عدم تناول الفيتاميات وأدوية رفع المناعة بدون الطبيب".











