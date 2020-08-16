كولومبيا.. جماعات مسلحة تقتل 8 أشخاص بإقليم نارينو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
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أعلنت السلطات الأمنية فى كولومبيا مقتل 8 أشخاص على يد جماعة مسلحة في منطقة متنازع عليها لتهريب المخدرات في جنوب غرب كولومبيا مساء أمس السبت.

 

وقالت السلطات الأمنية في بيان اليوم الأحد : إن عمليات القتل في إقليم نارينو قرب الحدود مع الإكوادور وقعت حوالي منتصف الليل ، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

 

وقال مصدر في الشرطة إن المهاجمين كانوا يرتدون أقنعة لتغطية وجوههم ويحملون أسلحة بعيدة المدى، فيما ندد الرئيس الكولومبي إيفان دوكي بالهجوم قائلا: إن مسؤولين رفيعي المستوى من الشرطة والجيش في طريقهم إلى المنطقة.

 

كما أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان وأمين المظالم الكولومبي لحقوق الإنسان عمليات القتل.

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