الحد الأدني لـ تنسيق الثانوية العامة 2020..عناوين مكاتب التنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالي عن الحد الأدنى لمتطلبات التنسيق لكليات 2020، وفتحت الوزارة باب تسجيل رغبات المرحلة الأولى للطلاب من السبت 22 أغسطس حتى الأربعاء 26 أغسطس.









تنسيق الثانوية العامة 2020





الحد الأدنى من التنسيق في المدرسة الثانوية 2020





الحد الأدنى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر بنسبة 97.60٪ فأكثر وعدد طلابها 30855 طالبًا وشعبة الهندسة 387 درجة فأكثر بنسبة 94.40٪ فأكثر وعدد طلابها 16665 طالبًا والشعبة الأدبية. 327.5 درجة فأكثر بنسبة 79.90٪ فأكثر بعدد 102،165 طالبًا بإجمالي 149،685 طالبًا.









نظام التنسيق الثانوي الإلكتروني





القبول في الجامعات والمعاهد عبر الإنترنت “التنسيق الإلكتروني” خدمة مجانية متوفرة عبر الموقع الرسمي للتنسيق ويمكن الوصول إليها " من هنا ".





سيتم تشغيل الخدمة من قبل معامل الكمبيوتر بالجامعات المصرية خلال الفترة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، مع اتخاذ كافة المتطلبات والإجراءات الاحترازية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، وتحقيق أعلى مستويات التباعد الاجتماعي إلى ضمان سلامة الجميع.









أوقات العمل في مختبرات التنسيق الثانوية





تفتح هذه المعامل من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا خلال أيام المرحلة ويجب على الطلاب الالتزام بارتداء الكمامة الطبية حيث لا يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها و اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المختبرات.





كما يمكن للطالب التقديم من خلال الكمبيوتر الشخصي أو أي جهاز كمبيوتر متصل بالشبكة خارج الجامعات ، وسيكون الموقع متاحًا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.



