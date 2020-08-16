عمادالدين حسين عن مشروعات الدولة: "كل المواطنين سيستفادوا.. وحياتاهم ستتطور"

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قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث حدث كبير، منوها بأن محطة عدلي منصور ستربط عدة مواصلات ببعض.



وأشار "حسين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن المواطن المصري الذي كان يستغرق لانجاز مشواره ساعتين، لن يحتاج أكثر من ربع ساعة باستخدامه مترو الأنفاق، مضيفا: "كل المواطنين سيستفادوا من المشروعات الجديدة، وحياتهم ستتطور".



وعن تكريم الرئيس السيسي للمستشار عدلي منصور اليوم، أوضح أن هذا التكريم أن من يخدم الدولة، فأن دولته لن تنساه.



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر الاساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبري لربط العاصمة الإدارية الجديدة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.



وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المحطة ستكون مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا.



وستربط المحطة ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية.



حيث سيصب في المحطة الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي.



وستضم أيضا محطة للسكك الحديدية، ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT، والاتوبيس الترددي.



وتفتتح الهيئة القومية للأنفاق، الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم أمام الجمهور اليوم الأحد، وذلك عقب قرار تأجيل افتتاحه بعدما كان مخطط الافتتاح الأحد السابق لعيد الأضحى لإنهاء بعض الاختبارات.



وانتهت الهيئة، من أعمال رصف الشوارع والطرق وإعادة الشئ لأصله والتي تضررت أثناء أعمال تنفيذ محطات المشروع، مع تجميل المناطق المجاورة للمحطات، وأنهت الاستعدادات النهائية للافتتاح الرسمى.



ومحطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث ابتداء من محطة النزهة 1 التالية لمحطة نادى الشمس بمصر الجديدة حتى محطة عدلي منصور بالسلام بطول حوالى 7.8 كم وعدد 6 محطات جميعها علوية منفذة عبر كبارى علوية ممتدة تكوّن مجتمعة جسر علوى يسير عليه المترو ومحطاتها بالكامل علوية تنفذها مجموعة من الشركات المصرية.

