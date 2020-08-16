على طريقته الخاصة.. أشرف عبدالباقي يروج لمسرحية "صباحية مباركة"

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:15 م
صباحية مباركة
صباحية مباركة
فايقة محمد عادل
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أعلن النجم أشرف عبدالباقي عن مواعيد العرض مسرحية "صباحية مباركة " .

حيث نشر البوستر الرسمي للمسرحية عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وكتب "مسرحية "صباحية مباركة " بطولة النجم علي ربيع وأوس أوس ، مستنينكم أيام 21 ، 22، 23 أغسطس علي مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي".

مسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة علي ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، والاء علي، ونيرة عارف، وصميدة، وهي من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسنى، وإخراج أشرف عبدالباقي.

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