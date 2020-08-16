الأرصاد: طقس الاثنين حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين الموافق 17 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الاثنين نهارًا

شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، وتصل نسب الرطوبة لـ 82%.





شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وتصل نسب الرطوبة لـ 92 %.





طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وعلى شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الاثنين ليلًا

طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري ولطيف على السواحل الشمالية ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.





الظواهر الطبيعية

نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية.





الوصف الفني لخرائط الطقس

تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 36 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمي 32 درجة والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمي 31 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمي 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمي 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمي 43 درجة والصغرى 28 درجة، وسانت كاترين العظمي 32 درجة والصغرى 18 درجة.





وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية تعتبر فترة استقرار في الأحوال الجوية، حيث هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة، معلقا: "الأيام قريبة الشبه من بعضها بدرجة كبيرة".





وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، إلى أن درجات الحرارة ستكون حول معدلاتها الطبيعية على مدار الست أيام القادمة، متوقعا حدوث تحسن نسبي في حالة الطقس النصف الثاني من الأسبوع.



