أمل حجازي تهاجم الحكام اللبنانين عبر "تويتر"

الأحد 16/أغسطس/2020 - 05:51 م
أمل حجازي
أمل حجازي
مي مرسي
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قامت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، بمهاجمة السلطات والحكام اللبنانين من خلال تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت "حجازي" قائله: "كل اللي را تاخدو معكن لعنة التاريخ، وكومة سيئات أما المنصب والكرسي ما بيساعو بالمترين متر".

وكانت قد عبرت الفنانة اللبنانية أمل حجازي على ما يمر في لبنان من ظروف عصيبة قالئه: "أنا بحياتى ما شفت ولا هشوف شعب طائفى متل اكترية الشعب اللبنانى ولك انتو حرام يكون عندكن بلد متل لبنان مزرعة وكتيرةعليكن وطالما أنتوا هيك الذل رح يضل أكلكن الشعب هو الفاسد قبل الحكومة عندكن كمية جهل وطائفية ".
أمل حجازي تهاجم الحكام اللبنانين عبر "تويتر"
أمل حجازي تهاجم الحكام اللبنانين عبر "تويتر"

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