السيسي يستقل مترو الأنفاق من محطة عدلي منصور (صور)

استقل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مترو الأنفاق من محطة عدلي منصور التبادلية التي تم افتتاحها ضمن المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق.



وشهد الرئيس السيسى اليوم وضع حجر الأساس لمحطة مترو عدلى منصور التبادلية بالمرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، بحضور الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.





ووضع المستشار عدلى منصور حجر الأساس، ثم رافق الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جولة ميدانية بالمشروع.





كما استمع الرئيس عبد الفتاح السيسى لشرح مفصل من وزير النقل كامل الوزير عن المحطة خلال تفقده منشآتها، إذ أوضح أن محطة عدلى منصور، تقوم بتنفيذها شركة "المقاولون العرب"، وأن نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية حاليًا بلغت 86%.



