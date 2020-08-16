السيسي يستقل مترو الأنفاق من محطة عدلي منصور (صور)

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:52 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
استقل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مترو الأنفاق من محطة عدلي منصور التبادلية التي تم افتتاحها ضمن المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

وشهد الرئيس السيسى اليوم وضع حجر الأساس لمحطة مترو عدلى منصور التبادلية بالمرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق،  بحضور الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.

ووضع المستشار عدلى منصور حجر الأساس، ثم رافق الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جولة ميدانية بالمشروع.

كما استمع الرئيس عبد الفتاح السيسى لشرح مفصل من وزير النقل كامل الوزير عن المحطة خلال تفقده منشآتها، إذ أوضح أن محطة عدلى منصور، تقوم بتنفيذها شركة "المقاولون العرب"، وأن نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية حاليًا بلغت 86%.

السيسي يستقل مترو الأنفاق من محطة عدلي منصور (صور)
السيسي يستقل مترو الأنفاق من محطة عدلي منصور (صور)
السيسي يستقل مترو الأنفاق من محطة عدلي منصور (صور)
السيسي يستقل مترو الأنفاق من محطة عدلي منصور (صور)
السيسي يستقل مترو الأنفاق من محطة عدلي منصور (صور)
السيسي يستقل مترو الأنفاق من محطة عدلي منصور (صور)
السيسي يستقل مترو الأنفاق من محطة عدلي منصور (صور)
السيسي يستقل مترو الأنفاق من محطة عدلي منصور (صور)
السيسي يستقل مترو الأنفاق من محطة عدلي منصور (صور)
السيسي يستقل مترو الأنفاق من محطة عدلي منصور (صور)
السيسي يستقل مترو الأنفاق من محطة عدلي منصور (صور)
السيسي يستقل مترو الأنفاق من محطة عدلي منصور (صور)
السيسي يستقل مترو الأنفاق من محطة عدلي منصور (صور)
السيسي يستقل مترو الأنفاق من محطة عدلي منصور (صور)
السيسي يستقل مترو الأنفاق من محطة عدلي منصور (صور)
السيسي يستقل مترو الأنفاق من محطة عدلي منصور (صور)
السيسي يستقل مترو الأنفاق من محطة عدلي منصور (صور)
السيسي يستقل مترو الأنفاق من محطة عدلي منصور (صور)
السيسي يستقل مترو الأنفاق من محطة عدلي منصور (صور)
السيسي يستقل مترو الأنفاق من محطة عدلي منصور (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محطه عدلي منصور مترو الأنفاق بوابة الفجر السيسي

أخبار تهمك

يوفنتوس يسعى لضم نجم برشلونة

منذ 42 دقيقة

عاجل.. الجيش الليبي يحبط هجومًا على مواقع مهمة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

قرار جديد من الخطيب في أزمة رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

إعلامي يفجرها: نجم الأهلي هدد بيراميدز بسبب رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

فايلر يبلغ الأهلي بالصفقة القادمة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

منذ حوالي 13 ساعة

غليان في الأهلي بسبب شريف إكرامي.. واتجاه لتغريمه

منذ حوالي 3 ساعات

دول عربية تكشف عن بؤرتين لفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر لا يريده.. صالح جمعة على أعتاب هذا النادي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مانشستر سيتي ينتظر الخطوة الأهم من ميسي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الزمالك يهدد لاعبه بالتجميد

منذ ساعة و 10 دقيقة

عرضان جديدان يهددان انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

بالأعلام.. الشباب ينتظرون السيسي لافتتاح المرحلة 4 من الخط 3 للمترو

"القرآن" في مستهل افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو

"بريق وطن".. السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن "مترو الأنفاق"

عن القطارات الجديدة.. وزير النقل لـ"السيسي": "أهالينا مبسوطين"

بعد وضع "السيسي" حجر الأساس.. ماذا تعرف عن محطة عدلي منصور؟

السيسي عن عدلي منصور: شخصية عظيمة كان له دورا كبيرا في مرحلة صعبة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:13 ص

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

12:36 م

فايلر يبلغ الأهلي بالصفقة القادمة

02:59 م

دول عربية تكشف عن بؤرتين لفيروس كورونا

01:38 م

إعلامي يفجرها: نجم الأهلي هدد بيراميدز بسبب رمضان صبحي

03:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ملك إسبانيا يطرد والده بعد تورطه فى سلسلة من الفضائح الأخلاقية والمالية