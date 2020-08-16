بتكلفة مليون ونصف جنيه تركيب تانك أكسجين بمستشفى حميات الغردقة (صور)

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أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر عن تركيب تانك أكسجين جديد بسعة 6000 لتر بتكلفة إجمالية بلغت مليون ونص مليون جنيه دعمًا، من وزارة الصحة والسكان، وذلك في إطار الارتقاء بالخدمة الطبية بالمستشفى والنهوض بها.



وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أنه تم الانتهاء من تركيبه لتغزية شبكة الغازات بالمستشفى وجاء ذلك فى خطة تطوير المستشفى وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات، وتدريب وتطوير الطاقم الطبية مشيرًا أهمية تواجد الخزان لخدمه مرضى المستشفى وخاصة مرضي الرعاية المركزة.



جدير بالذكر أنه تم استحداث قسم عناية مركزة بالمستشفى بسعة 6 أسرة وعدد 2جهاز تنفس صناعى لخدمة مواطنى محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها من أهالى البحر الأحمر.





كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 977 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 58835 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 116 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.



وقال المتحدث الإعلامي إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر المتحدث الإعلامي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 96336 حالة من ضمنهم 58835 حالة تم شفاؤها، و5141 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".