التعليم العالي تكشف موعد "التجارب البشرية" للقاح كورونا المصري (فيديو)

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:47 م
الدكتور حسام عبد الغفار
الدكتور حسام عبد الغفار
رقية جمال
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قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن الباحثين بمدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب، توصلوا لبرتوكول علاجي موجود في السوق المصري، وتركيبة هذه الأدوية معًا تم تجربتها على الحيوان وأثبتت نجاح في منع تكاثر الفيروس وتقليل قدرته على دخول الخلايا، وزيادة قوة الدواء المستخدم في دخول الخلايا.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، أن هذا العلاج مازال في مرحلة التجارب الحيوانية ونتائجه مبشرة وثبت نجاحها بشكل كبير، وسوف ينتقل لمرحلة التجارب البشرية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن هذه الأدوية موجودة بالأسواق المصرية وتستخدم لعلاج أمراض أخرى وتم الموافقة عليها من وزارة الصحة.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن هناك قواعد منظمة لإجراء تجارب الدواء على البشر، وجاري استكمال هذه القواعد لضمان الإنتاج الأمن للدواء، ويمكن البدء في التجارب خلال أسبوع لـ 10 أيام.

ونوه "عبد الغفار"، بأن الدولة دائمًا تستعد لأسوأ الاحتمالات، مشيرًا إلى أن الأعداد بإصابات فيروس كورونا في انخفاض، ولكن حال عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية قد نشهد زيادة في أعداد الإصابات، وحتى الآن لا توجد مؤشرات تُشير لحدوة موجة ثانية من فيروس كورونا، أو حدوث هجمة شرسة للفيروس.



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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 977 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 58835 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 116 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 96336 حالة من ضمنهم 58835 حالة تم شفاؤها، و5141 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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