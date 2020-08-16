التعليم العالي تكشف موعد "التجارب البشرية" للقاح كورونا المصري (فيديو)

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن الباحثين بمدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب، توصلوا لبرتوكول علاجي موجود في السوق المصري، وتركيبة هذه الأدوية معًا تم تجربتها على الحيوان وأثبتت نجاح في منع تكاثر الفيروس وتقليل قدرته على دخول الخلايا، وزيادة قوة الدواء المستخدم في دخول الخلايا.





وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، أن هذا العلاج مازال في مرحلة التجارب الحيوانية ونتائجه مبشرة وثبت نجاحها بشكل كبير، وسوف ينتقل لمرحلة التجارب البشرية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن هذه الأدوية موجودة بالأسواق المصرية وتستخدم لعلاج أمراض أخرى وتم الموافقة عليها من وزارة الصحة.





وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن هناك قواعد منظمة لإجراء تجارب الدواء على البشر، وجاري استكمال هذه القواعد لضمان الإنتاج الأمن للدواء، ويمكن البدء في التجارب خلال أسبوع لـ 10 أيام.





ونوه "عبد الغفار"، بأن الدولة دائمًا تستعد لأسوأ الاحتمالات، مشيرًا إلى أن الأعداد بإصابات فيروس كورونا في انخفاض، ولكن حال عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية قد نشهد زيادة في أعداد الإصابات، وحتى الآن لا توجد مؤشرات تُشير لحدوة موجة ثانية من فيروس كورونا، أو حدوث هجمة شرسة للفيروس.













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