انطلاق المرحلة الثانية لتدريبات "مودة" في الإسكندرية والغربية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:22 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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انطلقت اليوم من محافظتي الإسكندرية والغربية، المرحلة الثانية من الفعاليات التدريبية للمشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة" الخاصة بتأهيل الشباب المقبلين على الزواج، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، تحت رعاية نفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي.

وقالت رندا فارس مدير مشروع مودة إن المرحلة الثانية من التدريبات تستهدف تدريب 1800 شاب وفتاة بعدد 36 مركز شباب على مستوى 12 محافظة وهم (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ - الدقهلية – الإسماعيلية – السويس – الفيوم – المنيا)، مع حرص الجهات المنفذة على إتباع كافة الإجراءات الإحترازية التي توفر أعلى معدلات السلامة والأمان لجميع المشاركين بالفعاليات التدريبية. 

وأضافت فارس أن هذه التدريبات تتناول المحتوى العلمي لمشروع "مودة" الذي سبق وأن قام المشروع بتطويره بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتم اعتماده من قبل المجلس الأعلى للجامعات وتستمر هذه التدريبات حتى ١٥ سبتمبر المقبل.

كما أوضحت أن المحتوى التدريبي يتناول مجموعة من المحاور تعمل على رفع وعي المتدربين وإكسابهم المعلومات والمهارات اللازمة لبناء حياة أسرية مستقرة، تتضمن محاور إجتماعية، ونفسية، وإقتصادية، وصحية ودينية.

ويقوم بتنفيذ هذه التدريبات مجموعة من الكوادر الشبابية الذين سبق وتم تدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بمشروع "مودة"،للعمل كمدربين أساسيين للمشروع بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان خلال شهر فبراير الماضي.

يذكر أن وزارة التضامن الإجتماعى أطلقت في وقت سابق مشروع "مودة" الذي يسعي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الأسرة المصرية والشباب المقبل على الزواج ومدهم بالخبرات والمعارف اللازمة لتكوين الأسرة وتقديم الإرشاد الأسرى وفض المنازعات للتقليل من معدلات الطلاق، وذلك عن طريق توفير معارف أساسية للمقبلين على الزواج، أيضًا تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها فى الحد من حالات الطلاق ومراجعة التشريعات الداعمة لكيان الأسرة وحقوق الطرفين والأبناء.
انطلاق المرحلة الثانية لتدريبات "مودة" في الإسكندرية والغربية
انطلاق المرحلة الثانية لتدريبات "مودة" في الإسكندرية والغربية
انطلاق المرحلة الثانية لتدريبات "مودة" في الإسكندرية والغربية
انطلاق المرحلة الثانية لتدريبات "مودة" في الإسكندرية والغربية
انطلاق المرحلة الثانية لتدريبات "مودة" في الإسكندرية والغربية
انطلاق المرحلة الثانية لتدريبات "مودة" في الإسكندرية والغربية
انطلاق المرحلة الثانية لتدريبات "مودة" في الإسكندرية والغربية
انطلاق المرحلة الثانية لتدريبات "مودة" في الإسكندرية والغربية

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مودة الغربية الشباب التدريب الإسكندرية

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