أستاذ مناعة يكشف حقيقة تأثير الحرارة على الحد من انتشار كورونا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:19 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية أمر ضروري للقضاء على فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الدراسات التي تم إجراءها حتى الآن لم تجد أي تأثير في ارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة على معدل انتشار فيروس كورونا، ولكن الاجراءات الاحترازية والتزام المواطنين بها سبب انخفاض معدلات الانتشار في عدد من الدول.

وتابع رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، أن الموائمة بين الحفاظ على الصحة بالالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وغسل الأيدي باستمرار، مع استمرار دوران عجلة الانتاج، بالذهاب للعمل والحرص على التباعد نتج عنها نقص في أعداد الإصابات بكورونا ببعض الدول. 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، خروج 977 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 58835 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 116 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 96336 حالة من ضمنهم 58835 حالة تم شفاؤها، و5141 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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