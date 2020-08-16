للمرة الثانية.. وزارة الطيران تجتاز شهادة الأيزو في مجال تطبيق نظم الجودة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:08 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
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أعلنت وزارة الطيران المدنى، اليوم الأحد عن اجتياز إجراءات المراجعة من شركة ACM الإنجليزية بمصر لخدمات الجودة والتفتيش، لتجديد شهادة الأيزو للمرة الثانية، ويأتي ذلك فى إطار الاهتمام بضرورة تطبيق وتفعيل نظم الجودة فى قطاعات وإدارات وزارة الطيران المدنى.

وأوضحت الوزارة فى بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الإدارة المركزية للجودة والبيئة، اتخذت كافة الإجراءات الضرورية لضمان إستمرار تطبيق نظم الجودة بالوزارة فى ظل الظروف التى تواجه البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، حيث تم عمل تقييم للمخاطر فى ظل إنتشار الوباء والعمل على التصدى للتحديات التى تواجه العديد من القطاعات ووضع الحلول الملائمة.
 
وأضافت الوزارة، أن هذا النجاح والمجهود انعكاسًا للأداء المتميز، وتطبيقًا لمعايير نظم الجودة الشاملة على مستوى الإدارات المختصة بالتعامل المباشر مع العملاء بما يتماشى مع توجهات وزارة الطيران المدنى تجاه الإهتمام بالجمهور الخارجى، وتقديم أفضل الخدمات لهم من خلال نشر الوعى بمفاهيم نظم إدارة الجودة لدى جميع العاملين، وكذا الإهتمام بتدريب وتأهيل العنصر البشرى.

 
وتحرص وزارة الطيران المدني على وضع أهداف استراتيجية تضمن تقديم الخدمات للعملاء بجوده عالية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات، بالإضافة الي تجديد الرؤية والرسالة وسياسة الجودة بشكل مستمر.

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وفي سياق منفصل، أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 28 رحلة دولية، علي مدار اليوم الأحد، لعدة وجهات بالخارج، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

ومن المقرر أن تنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولي، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من ( امستردام، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميونيخ، برلين، اسطنبول، الخرطوم، نادجمينا، الشارقة، بيروت، واشنطن )، ورحلتين جويتين إلى دبي، أبو ظبي، وميلانو، ورحلة استثنائية إلى المدينة المنورة، بالإضافة إلى 4 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلة داخلية واحدة إلي كل من الغردقة والأقصر واسوان، بخلاف 5 رحلات شحن جوى تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3100 راكب.

واستأنفت وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية المنتظمة إلى جميع المطارات المصرية، أول يوليو الماضي، بعد تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث وصلت نسبة تشغيل الرحلات الجوية من المطارات المصرية إلى 30% ومتوقع زيادتها تدريجيا لتصل إلى 50% مع نهاية العام الجاري.

ووضعت مصر للطيران خطة احترازية مع بدء استئناف الحركة الجوية، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا، خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة، حيث تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا، ويرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات، بالإضافة إلي توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفازات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة، مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة، وتخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة، وان تكون جميع الوجبات المقدمة وأدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنه وخاضعة لكافة معايير السلامة والجودة.

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وزارة الطيران قطاعات وإدارات شهادة الأيزو الجودة

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