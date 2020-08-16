مؤشر سوق دبي المالي يصعد 1.2% في ختام تعاملات اليوم

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 1.29% رابحاً 27.97 نقطة ليغلق عند مستوى 2183.37 نقطة، وبلغ حجم التداول 289.8 مليون سهم محققة ما قيمته 249.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 3286 صفقة لعدد 31 سهماً.









وصعدت 6 قطاعات بسوق دبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.11%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.28%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.21%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.20%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.51%.



