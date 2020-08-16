مؤشر سوق دبي المالي يصعد 1.2% في ختام تعاملات اليوم

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:16 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 1.29% رابحاً 27.97 نقطة ليغلق عند مستوى 2183.37 نقطة، وبلغ حجم التداول 289.8 مليون سهم محققة ما قيمته 249.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 3286 صفقة لعدد 31 سهماً.


 وصعدت 6 قطاعات بسوق دبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.11%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.28%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.21%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.20%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.51%.
 

وقفز 19 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 6.40%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.07%، فيما تراجعت 8 أسهم، على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.97%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.57%، فيما تصدر سهم شركة إعمار القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 17.6 مليون ورقة بقيمة 49.1 مليون درهم.

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