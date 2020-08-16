إتحاد الصناعات يعقد ورشة عمل حول تعظيم الإستفادة من الموارد البشرية





بدأت اليوم ورشة عمل تحت عنوان "تعظيم الإستفادة من الموارد البشرية – برنامج 3R" التي ينظمها مركز خدمات تطوير الأعمال بإتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات (WISE) التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ويستمر ثلاثة أيام.









ويشارك في ورشة العمل مديري الموارد البشرية ومديري شئون الأفراد من الشركات والمؤسسات الصناعية من أعضاء الغرف.









وأوضح عادل نورالدين مدير مركز خدمات تطوير الأعمال والمنسق العام لفروع اتحاد الصناعات المصرية أن الورشة تهدف إلى مساعدة الشركات فى حل مشكلات نقص المهارات ودوران العمالة عن طريق تعزيز قدرات الشركات في التعيين والتدريب واستبقاء العاملين على قوة عمل تتميز بالكفاءة والاستقرار.









و تغطي ورشة العمل موضوعات ذات الصلة كوضع الاستراتيجيات، ويتم عرض برنامج 3R العالمي والملامح الرئيسية لتطبيق البرنامج، وتقييم الشر كات (معدل دوران العمالة وتكلفة دوران العمالة).









كما يتضمن البرنامج التعريف بكيفية تحديد الاحتياجات التدريبية وأدوات تحقيق التنمية والتطوير المهني الذي يوفرها برنامج 3R، ومن ثم التعرف بآليات وخطوات تطبيق إدارة الأداء.









وتأتي هذه الدورة في إطار الخدمات التي يحرص إتحاد الصناعات المصرية على تقديمها إلى أعضائه من الغرف الصناعية وأعضائها من الشركات والمنشآت الصناعية من خلال مركز خدمات تطوير الأعمال بهدف النهوض بكفاءات الموظفين والعاملين وللارتقاء بمستويات الأداء، الأمر الذي يساهم في خلق بيئة عمل مستقرة في كل منشأة، وبالتالي على القطاع الصناعي والاقتصاد القومي ككل بالإضافة إلى استقرار العاملين على الصعيد الشخصي والاجتماعي.