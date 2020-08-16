أستاذ طرق: العالم أجمع يقدر ما فعلته مصر في مجالات النقل (فيديو)

قال الدكتور أسامة عقيل، أستاذ الطرق والنقل جامعة عين شمس، إن تجربة مصر بقطاع النقل خلال الست سنوات الماضية فريدة على مستوى العالم أجمع.





وأضاف "عقيل"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن العالم أجمع يقدر أن مصر تطورت في مجالات النقل تطور شديد، موضحًا أن التميز الكبير الذي حدث يتمثل في أن التطوير يشمل جميع قطاعات النقل سواء الطرق خارج وداخل المدن، والموانئ البحرية والنقل النهري، والسكك الحديدة، والطيران المدني وإنشاء المطارات، والمراكز اللوجيستية، وتعدد وسائل النقل الداخلي داخل المدن، والنقل الملاحي الكبير لاستغلال النيل لنقر البضائع، والمحاور المروية التي تم تنفيذها لخدمة النقل الإقليمي، والوصول لربط القرى والطرق الداخلية في المحليات لمترو الانفاق وامتداده، إلى جانب إدخال الكهربائي والمونوريل والقطار فائق السرعة.





وتابع أستاذ الطرق والنقل جامعة عين شمس، أن الإنفاق على قطاع النقل له مردود ضخم على التنمية، مشددًا على أن معدلات الإنفاق الضخمة على الطرق، سيكون لها مردود في جذب استثمارات كبيرة تصب في البلد، وتنعكس في معدلات تنمية ضخمة بمختلف المجالات، معقبًا: "ما حدث بقطاع النقل فاق التوقعات".





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر الاساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبري لربط العاصمة الإدارية الجديدة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.





وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المحطة ستكون مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا.





وستربط المحطة ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية.





حيث سيصب في المحطة الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي.





وستضم أيضا محطة للسكك الحديدية، ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT، والاتوبيس الترددي.





وتفتتح الهيئة القومية للأنفاق، الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم أمام الجمهور اليوم الأحد، وذلك عقب قرار تأجيل افتتاحه بعدما كان مخطط الافتتاح الأحد السابق لعيد الأضحى لإنهاء بعض الاختبارات.





وانتهت الهيئة، من أعمال رصف الشوارع والطرق وإعادة الشئ لأصله والتي تضررت أثناء أعمال تنفيذ محطات المشروع، مع تجميل المناطق المجاورة للمحطات، وأنهت الاستعدادات النهائية للافتتاح الرسمى.



