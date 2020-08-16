ضبط 670 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالفيوم

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:44 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
أعلنت محافظة الفيوم عن ضبط 670 كيلو جرام من اللحم البقرى، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة لمديرية الطب البيطري، اليوم الأحد، بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين. 

قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن تلك الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة والمطاعم، ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من مطابقة المعروض من السلع الغذائية واللحوم للاشتراطات الصحية، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين ووقايتهم من الأمراض. 

وأضاف، أن مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع إدارة تموين سنورس، قد تمكنت من ضبط 600 كجم من اللحم البقري والأحشاء، لا تحمل ختم المجازر الحكومية، وبتوقيع الكشف الطبي البيطري الظاهري عليها تبين أن جميع اللحوم بها تغير فى اللون وتماسك القوام، وتنبعث منها رائحة كريهة دليل على عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو الحيواني، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية. 

وكشف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، عن شن مديرية الطب البيطري، للعديد من الحملات التفتيشية على منافذ بيع وتداول اللحوم بمناطق الحواتم، والنويري، والحادقة، والبارودية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على اللحوم المعروضة، وتبين احتفاظها بخواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة والقوام، كما تم مطابقة الأختام الموجودة على اللحوم مع نوع المذبوحات وتاريخ ومجزر الذبيح. 

ولفت إلى أن الحملات قد تمكنت أيضًا من ضبط 70 كجم لحم بقري مجمد داخل أكياس بلاستيك، داخل أحد المطاعم بمدينة الفيوم، تحمل " استيكر " خاص بالمحل مدون عليه تاريخ منتهي الصلاحية، وتبدو عليها علامات الفساد، وكذلك تغير فى اللون مع انبعاث رائحة كريهة منها، دليل على فسادها وعدم صلاحيتها، وبتوقيع الكشف الطبي البيطري عليها تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو الحيواني، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لحوم فاسدة بوابة الفجر الفيوم الفجر الطب البيطري

أخبار تهمك

دول عربية تكشف عن بؤرتين لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

فايلر يعيد أزارو للأهلي.. ومركز جديد لجونيور أجايي

منذ أقل من ساعة

ليفربول ينتظر مفاجأة من برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الجيش الليبي يحبط هجومًا على مواقع مهمة

منذ حوالي 14 ساعة

غليان في الأهلي بسبب شريف إكرامي.. واتجاه لتغريمه

منذ ساعة و 27 دقيقة

بيراميدز يفاجئ عبد الله السعيد بعد ضم رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

مانشستر سيتي ينتظر الخطوة الأهم من ميسي

منذ أقل من نصف ساعة

قرار جديد من الخطيب في أزمة رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يفاوض أهم لاعب في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

فايلر يبلغ الأهلي بالصفقة القادمة

منذ أقل من نصف ساعة

يوفنتوس يبحث عن بديل ديبالا في كتالونيا

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

منذ حوالي 11 ساعة

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

منذ ساعتين و 51 دقيقة

موضوعات متعلقة

ضبط طن من الأسماك الفاسدة داخل ثلاجة في الغردقة (صور)

إعدام طن أسماك وطيور فاسدة ضبطة في إحدى الثلاجات بالغردقة (صور)

بيطري الفيوم يضبط 12 كيلوم لحوم غير صالحة للأستهلاك الآدمي

إعدام طن و439 كيلو من الأسماك واللحوم الفاسدة تم ضبطها في إحدى الثلاجات بالغردقة (صور)

ضبط 5 أطنان و425 كيلو رنجة فاسدة في الفيوم

ضبط 669 ذبيحة و 8490 دجاجة وطائر مخالفين لشروط الذبح بالفيوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:36 م

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

11:13 ص

دول عربية تكشف عن بؤرتين لفيروس كورونا

01:38 م

فايلر يبلغ الأهلي بالصفقة القادمة

02:59 م

قرار جديد من الخطيب في أزمة رمضان صبحي

12:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ملك إسبانيا يطرد والده بعد تورطه فى سلسلة من الفضائح الأخلاقية والمالية