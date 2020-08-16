مانشستر سيتي ينتظر الخطوة الأهم من ميسي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:00 م
ميسي
ميسي
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي مانشستر سيتي ينتظر موافقة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم أن إدارة السيتي تنتظر إعلان ميسي الرحيل عن برشلونة، ومن ثم التحرك رسميا لضمه.

ويثق الفريق الإنجليزي في قدراته المالية من أجل إنجاز صفقة ميسي خاصة في ظل حاجة برشلونة للأموال.

وكان إنتر ميلان الإيطالي مهتما بشكل كبير بالحصول على توقيع قائد برشلونة مؤخرا.

ويعاني ميسي حالة من اليأس والإحباط في الأيام الجارية، بعد السقوط المذل لفريقه أمام نظيره بايرن ميونيخ الألماني 2-8 في دوري أبطال أوروبا، وقبلها فشل الفريق في التتويج بأي بطولة على الصعيد المحلي، حيث خسر الدوري الإسباني لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد، كما خسر في منتصف الموسم كأس السوبر المحلي لصالح الملكي أيضا.

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