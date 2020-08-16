شاهد.. منصور يزيح الستار عن لوحة افتتاح المرحلة الرابعة للمترو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:36 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
أزاح المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، الستار عن لوحة افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، اليوم الأحد.

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ويضع حجر الاساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبري لربط العاصمة الإدارية الجديدة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المحطة ستكون مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا.

وستربط المحطة ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية.

حيث سيصب في المحطة الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي.

وستضم أيضا محطة للسكك الحديدية، ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT، والاتوبيس الترددي.

وتفتتح الهيئة القومية للأنفاق، الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم أمام الجمهور اليوم الأحد، وذلك عقب قرار تأجيل افتتاحه بعدما كان مخطط الافتتاح الأحد السابق لعيد الأضحى لإنهاء بعض الاختبارات.

وانتهت الهيئة، من أعمال رصف الشوارع والطرق وإعادة الشئ لأصله والتي تضررت أثناء أعمال تنفيذ محطات المشروع، مع تجميل المناطق المجاورة للمحطات، وأنهت الاستعدادات النهائية للافتتاح الرسمى.

ومحطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث ابتداء من محطة النزهة 1 التالية لمحطة نادى الشمس بمصر الجديدة حتى محطة عدلي منصور بالسلام بطول حوالى 7.8 كم وعدد 6 محطات جميعها علوية منفذة عبر كبارى علوية ممتدة تكوّن مجتمعة جسر علوى يسير عليه المترو ومحطاتها بالكامل علوية تنفذها مجموعة من الشركات المصرية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محطه عدلي منصور مترو القاهرة بوابة الفجر المرحلة الرابعة الفجر السيسي أخبار مصر

أخبار تهمك

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بيراميدز يفاوض أهم لاعب في الزمالك

منذ 17 دقيقة

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

منذ ساعة و 22 دقيقة

قرار جديد من الخطيب في أزمة رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ ساعة و 28 دقيقة

ليفربول ينتظر مفاجأة من برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الخروج المخزي في دوري الأبطال.. ميسي يشترط على إدارة برشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

عرضان جديدان يهددان انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

3 شروط لـ"ميسي" من أجل البقاء مع برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز يفاجئ عبد الله السعيد بعد ضم رمضان صبحي

منذ نصف ساعة

عاجل.. الجيش الليبي يحبط هجومًا على مواقع مهمة

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الري الأسبق: مشروع مع السودان يوجه ضربة كبيرة لأثيوبيا

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

منذ حوالي 10 ساعات

مهاجم الزمالك السابق: رمضان صبحي لا يستحق التواجد في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء: نستثمر تريليون جنيه في كافة مشروعات النقل

"بريق وطن".. السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن "مترو الأنفاق"

عن القطارات الجديدة.. وزير النقل لـ"السيسي": "أهالينا مبسوطين"

السيسي عن عدلي منصور: شخصية عظيمة كان له دورا كبيرا في مرحلة صعبة

في لفتة طيبة.. السيسي يهدي عدلي منصور درع وزارة النقل (فيديو)

السيسي: "مش سايبين حاجة في مصر مش بنشتغل فيها" (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:36 م

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

11:13 ص

قرار جديد من الخطيب في أزمة رمضان صبحي

12:01 م

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

08:40 م

تفاصيل عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

12:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ملك إسبانيا يطرد والده بعد تورطه فى سلسلة من الفضائح الأخلاقية والمالية