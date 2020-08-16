السياحة والآثار تصدر أول كتاب عن البحث والتنقيب غير الشرعي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:36 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قالت الدكتورة نجوى متولي مدير عام الإدارة العامة للنشر العلمي في وزارة السياحة والآثار إن الإدارة أصدرت كتابًا جديدًا تحت عنوان: "البحث والتنقيب عن الآثار (دراسة قانونية تأصيلية تطبيقية)"، كأول كتاب في المكتبة العربية يتناول بالدراسة القانونية البحث والتنقيب (غير الشرعى، الحفر خلسة) عن الآثار. 

وأوضحت أن الكتاب من تأليف كلا من المستشار محمد عبد الظاهر، نائب رئيس محكمة النقض، واللواء دكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس قسم مكافحة جرائم الآثار الأسبق، وتقديم وزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس.

وأشارت إلى أن فصول الكتاب تتناول البحث والتنقيب عن الآثار في التشريع المصري قبل صدور القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣، والبحث والتنقيب عن الآثار في القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ لحماية الآثار وتعديلاته، كما يتناول البحث والتنقيب في الاتفاقيات الدولية، ويوضح قواعد عمل البعثات في البحث والتنقيب والمحاذير القانونية لأعمال هذه البعثات، حيث يقدم الكتاب رؤية لاستراتيجية جديدة لمواجهة تلك الظاهرة. 

ومؤلفي الكتاب هم: 
المستشار محمد عبد الظاهر، اشترك المستشار محمد عبد الظاهر في العديد من الأبحاث والدراسات والمؤتمرات التي تهدف لتطوير استراتيجية مواجهة جرائم الآثار، من بينها المؤتمر السادس للآثار والتراث. الأصالة والمخاطر والتحديات عام ٢٠٠٨م وذلك بدراسة بعنوان (الحماية الجنائية للآثار بين النظرية والتطبيق العملي).

اللواء دكتور أحمد عبد الظاهر، اشترك في العديد من الأبحاث والدراسات والمؤتمرات المتخصصة في مجال العمل الأثري سواء من الناحية القانونية أو الأمنية، كما اشترك في لجنة تعديل قانون الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وساهم في إعداد مشروع تعديل القانون بنصوص تهدف إلى الحد من تهريب الآثار والحفر والتنقيب غير الشرعي والذي تضمنه إصدار تعديل القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠١٨م.

وزار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار صباح اليوم السبت محمية رأس محمد لتفقد مركز الزوار التابع لها والوقوف على أعمال التطوير وجودة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بها، وذلك خلال زيارته الحالية لمدينة شرم الشيخ لتفقد مستجدات أعمال متحف آثار شرم الشيخ، وتعتبر هذه المحمية واحدة من أهم المحميات الطبيعية المائية في مصر والعالم.

وأشاد الوزير بجهود وزارة البيئة للحفاظ على المحمية وعلى الموارد الطبيعية بشكل عام، مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق القائم والمستمر بين وزارتي السياحة والآثار والبيئة لتنمية مناطق الجذب السياحى بالمحميات والترويج للسياحة البيئية بما يعكس صورة مصر الحضارية أمام العالم.
السياحة والآثار تصدر أول كتاب عن البحث والتنقيب غير الشرعي
السياحة والآثار تصدر أول كتاب عن البحث والتنقيب غير الشرعي

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