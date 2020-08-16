تحرير 2606 مخالفات مرورية على مستوى الجمهورية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:32 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة عن ضبط (2606) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (789) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (121) مخالفة السير بدون تراخيص، (7) دراجة نارية مخالفة، (11) مخالفة موقف عشوائي، (37) مخالفة شروط الترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وجاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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