21.5 مليون إصابة بكورونا حول العالم

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:08 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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اقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا عالميا من 21.5 مليون إصابة حوالي ربعهم في الولايات المتحدة وحدها، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وبحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بلغت إصابات فيروس كورونا في البلاد 5,380,934 حالة.

 

وقد زادت الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19، بواقع 1,229 ليصل الإجمالي إلى 169,570 حالة وفاة، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

 

وأشارت أرقام المراكز الأمريكية، إلى أنه لا تعكس بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

 

وتجاوزت حالات الإصابة بكورونا 21.45 مليون، فيما بلغ عدد الوفيات 764,062 حالة وفاة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

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