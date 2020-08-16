"الفجر" يجيب على أهم 3 أسئلة بشأن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020

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نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020.. تعد أكثر الكلمات التي تصدرت محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الأخيرة، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إعلانها النتيجة عبر موقعها الإلكتروني للطلاب الذين تقدموا بالتظلمات في المواد.



وكان طلاب الثانوية العامة تقدموا بتظلمات للاطلاع على أرواقهم في عدد من المواد كان على رأسها الفيزياء والرياضيات، في محاولة منهم للتأكد من صحة درجاتهم التي حصلوا عليها في المواد المتظلمين بها.



وفيما يلي تجيب "الفجر" عن أبرز الأسئلة التي تشغل بال الطلاب الذين تقدموا بتظلمات في الثانوية العامة:





كيف تعرف نتيجة تظلمك؟

- الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للتظلمات من خلال: http:tazalomg12.emis.gov.eg



- كتابة البيانات المطلوبة ليمكنك الموقع من معرفة نتيجة تظلمك في المواد التي تقدمت بها إلى الوزارة.



- البيانات المطلوبة هي: الجنسية، ورقم جلوس الطالب، وأخيرا الرقم القومي للطالب.



- بعد إدخال البيانات السابق ذكرها اضغط "عرض نتيجة التظلم" ستظهر نتيجتك.





كيف ستظهر نتيجتك؟

- بعض الطلاب تظهر له النتيجة أمام المادة المتظلم منها " لا توجد زيادة" وهو ما يؤكد أن الكنترول فحص أوراق المادة التى تظلم فيها الطالب وقرر أنها لا تستحق الزيادة فى الدرجات.



- بعض الطلاب تظهر لهم " توجد زيادة" ومعنى ذلك أن الطالب تم زيادة درجاته وسيتم إخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول وإخطار مكتب التنسيق وتغيير شهادة الطالب لتتضمن الزيادة الجديدة.



- آخرين يظهر لهم "قيد الانتظار" ويعني ذلك أن الكنترول ما زال يفحص ورقة الطالب فى المادة التى تظلم منها وسيتم إعلان نتيجة المادة بعد انتهاء مرحلة المراجعة من قبل اللجنة المختصة.



- وأخيرا قد تظهر النتيجة مكتوبة "بدون ملاحظات" وهي تعني أن الطلاب لم يسجل أية ملاحظات على أورقهم وبالتالي فدرجاته صحيحة.



متى يحصل الطالب على درجات زيادة؟

- حال وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة، أو عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل.



- عدم مطابقة دراجاته للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، بمعنى أن يكون تم منحه درجة أقل في سؤال عن طريق الخطأ وبمراجعة الدراجات المدونة على المرآة أثبت ذلك.



- الخطأ في جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، بحيث يمكن أن يكون المقدرين أخطأوا في جمع درجات الطالب في كافة الأسئلة وبجمع الطالب لها مرة آخرى أثبت هذا الخطأ بالتالي يحصل على الزيادة في الدرجات.



- تدوين الطالب لملاحظة وجدت اللجنة المسئولة عن التظلم أن على حق فيها ولها تأثير على مجموع درجاته بالمادة المتظلم من درجاتها.



- حال وجود سؤال لم يتم تصحيحه بالخطأ يطالب الطلاب بمنح درجاته المستحقة في هذا السؤال وإضافة تلك الدرجات لمجموعه الكلي.

