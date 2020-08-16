أسعار الفاكهة اليوم الأحد 16-8-2020 في سوق العبور

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:10 ص
بوابة الفجر
Advertisements

 استقرت أسعار الفاكهة اليوم الأحد 16-8-2020 في سوق العبور بعد استقرار حاللة العرض والطلب نتيجة لانقضاء فترة عي الأضحى المبارك، وننشر فيما يلي أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية:

أسعار الفاكهة في سوق العبور 

سعر الموز تراوح ما بين 10 إلى 12 جنيها، فيما سجل سعر البرتقال أبوسرة 10 جنيه، وسجل سعر التفاح الأحمر 25 جنيها، بينما سجل سعر الرمان 15 جنيها، وسجل سعر التفاح الأخضر 22 جنيها، وسجل سعر الكانتالوب 10 جنيها، هذا وسجل سعر الجوافة 12 جنيها، وسجلت سعر الفراولة تراوح ما بين 8 إلى 10 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو البطيخ 10 جنيهات.

 وسجل سعر كيلو العنب البناتي 10 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو المانجو السكرى من 20 إلى 25 ، وسجل سعر كيلو التفاح البلدى 12 جنيها، أما التين البرشومى فتراوح ما بين 15 إلى 20 جنيها. 

أخبار تهمك

بعد إجتماع القادة.. برشلونة يستقر على المدرب الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

ليفربول ينتظر مفاجأة من برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

بعد الخروج المخزي في دوري الأبطال.. ميسي يشترط على إدارة برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يستقر على استعادة لاعبه المعار

منذ حوالي 4 ساعات

بعد ساعات من فضيحة البايرن.. ميسي يستقر علي وجهته المقبلة

منذ حوالي 14 ساعة

عرضان جديدان يهددان انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ ساعة و نصف

فايلر يزف بشرى سارة لصالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

"كورونا" في أمريكا وأوروبا.. هل تخرج الأمور عن السيطرة؟

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الري الأسبق: مشروع مع السودان يوجه ضربة كبيرة لأثيوبيا

منذ حوالي 15 ساعة

3 شروط لـ"ميسي" من أجل البقاء مع برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

مهاجم الزمالك السابق: رمضان صبحي لا يستحق التواجد في الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. الجيش الليبي يحبط هجومًا على مواقع مهمة

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:30 ص

ليفربول ينتظر مفاجأة من برشلونة

مهاجم الزمالك السابق: رمضان صبحي لا يستحق التواجد في الأهلي

10:31 ص

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

08:40 م

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

04:11 ص

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

11:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان