بعد نعي العريان.. رواد السوشيال: نقيب الأطباء وعضو كشفا وجهيهما بدعم الإخوان

بعد انكشاف وجههم القبيح وإعلانها صراحةً دعم جماعة الإخوان الإرهابية، هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حسين خيري نقيب الأطباء، وإيهاب طاهر عضو مجلس نقابة الأطباء، جراء نشرهما نعي للقيادي الإخواني عصام العريان، لوفاته داخل قبل أيام.





وتسائل الرواد، هل تقبل نقابة الأطباء وأعضائها الشرفاء بوصمة العار التي لحقت لها نتيجة ظهور الإخوانيين حسين خيري نقيب الأطباء، وإيهاب طاهر عضو مجلس نقابة الأطباء على حقيقتهما؟ أم هو الغباء السياسي الإخواني المعتاد؟.





وأكدوا أن النقيب والعضو، يجاهران بانتمائهما لجماعة الإخوان دون خجل.. فهل يفرضون مواقفهم وتوجهاتهم المسيئة على كل الأطباء دون رادع؟.





وطالبوا بوضع حد لهذه التجاوزات المستمرة في حق الأطباء، متسائلين؛ هل هي المصادفة البحتة عندما يرتدى نقيب الأطباء وعضو بالمجلس رداء الإخوان القبيح وفي هذا التوقيت الذي يعد موسم الأكاذيب الإخوانية المتواصلة منذ سنوات على خلفية ذكرى اعتصام رابعة المسلح؟.



