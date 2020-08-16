رئيس الوزراء: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق 20 أغسطس، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية (1442 هجرية).

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، السبت، قرارًا باعتبار الخميس المقبل 20 أغسطس إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة رأس السنة الهجرية 1442 هجرية.



