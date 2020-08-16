نجم الزمالك السابق: هدفنا المركز الثاني في الدوري

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:05 ص
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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يرى نجم الزمالك السابق، أن فريقه يمتلك الكثير من العناصر التي من الممكن أن تحل مكان يوسف أوباما ومصطفى محمد.

وكان الزمالك حقق فوزا مثيرا وقاتلا على مصر للمقاصة بهدف دون رد أمس السبت في الجولة 19 من الدوري.

وقال القباني خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الزمالك لا يحتاج الدوري، ولكنه يسعى للتواجد في المركز الثاني".

وأكمل: "المرحلة الحالية يجب على الزمالك أن يجهز جميع اللاعبين لبطولة دوري أبطال إفريقيا، الفرق كبير بين الأهلي والزمالك من ناحية النقاط، وهذا هو الواقع".



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وائل القباني رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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