كارتيرون يرفض طلب مرتضى منصور

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:01 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
عبد القادر عرابي
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قالت مصادر صحفية مقربة من نادي الزمالك، إن مرتضى منصور، رئيس النادي، دخل في صدام مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، بسبب نجم الفريق مصطفى محمد.

وأكدت المصادر، أن مرتضى منصور طلب من كارتيرون، إبعاد اللاعب عن التشكيل الأساسي، بسبب افتقاره للحاسة التهديفية.

من جانبه، رفض كارتيرون طرح رئيس الزمالك، وأكد على ثقته في قدرات مصطفى محمد، وجدارته بقيادة هجوم الفريق الأبيض، رغم ابتعاده عن التهديف منذ عدة مباريات.

وفي سياق متصل، كشف مرتضى منصور، أنه لا يمانع في رحيل مصطفى محمد للإحتراف الخارجي، إذا تلقى عرضاً مغرياً بنهاية الموسم.

وشدد منصور، أنه لن يصبح عقبة أمام حلم اللاعب بالاحتراف الخارجي، شرط وصول عقد يليق باللاعب والنادي.

كما نوه أنه لن يسمح برحيل مصطفى محمد، إلا إذا تم ضم مهاجم جديد بنفس المستوى.

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مصطفى محمد مرتضى منصور كارتيرون رياضة اخبار الرياضة

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