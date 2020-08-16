تعرف موقف لاعبي برشلونة من المدرب المحتمل

الأحد 16/أغسطس/2020 - 07:18 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسباني، عن موقف لاعبي برشلونة من أنباء تعاقد مع ماوريسيو بوكيتينو، المدرب السابق لفريق توتنهام.



 وقد تعرض الفريق الكاتالوني مساء الجمعة الماضية، لخسارة ساحقة بنتيجة 2-8 أمام بايرن ميونخ، في الدور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.



ووفقًا لما ورد بصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإنه بعد إقالة كيكي سيتين، سيتم التعاقد مع  تشافي هيرنانديز، ويعد تشافي المدرب الأكثر تأثيراً داخل غرفة ملابس البارسا، لكنه لن يأتي للتدريب حتي الآن.




وأضافت: " أن هو أقرب الخيارات لقيادة برشلونة حاليًا، حيث فكرت الإدارة في التعاقد معه، منذ شهر يناير الماضي، لكنها اعتبرته قرارًا خاطئ، بسبب العلاقة السابقة للمدرب مع إسبانيول، وتصريحاته التي تحمل الساخرة ضد البارسا".
 


وأختتمت:" أن حظى المدرب بتأييد اللاعبين الحاسمين في برشلونة، كما أن لديه شخصية قادرة على تنظيف غرفة ملابس".

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