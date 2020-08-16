موعد مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية في نصف نهائي الدوري الأوروبي





يواجه اليوم الأحد نادي مانسشتر يونايتد الإنجليزي نظيره نادي إشبيلية الأسباني ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة الدوري الأوربي والذي يقام حاليا فى ألمانيا.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والسابعة بالتوقيت العالمي جرينتش.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاوربي فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



