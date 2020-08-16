الرئيس يصدق على قانون استقطاع 1% من رواتب العاملين بالدولة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:18 ص
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الفجر
Advertisements
نشرت الجريدة الرسمية، القانون رقم 170 لسنة 2020، بعد أن صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي من شأنه المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، باستقطاع 1% من رواتب العاملين بالدولة و0.5% من المعاشات لمدة عام رسميًا.

ويبدأ العمل بالقانون اعتبارًا من شهر يوليو 2020، ولمدة 12 شهرًا، يُستقطع شهريًا نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات، لأصحاب المعاشات والمستحقين؛ وذلك للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

كما صدق الرئيس على القرار رقم 168 لسنة 2020 بالإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة لها، فيما تحصل عليه من قروض وتمويلات بقيمة (3) مليارات جنيه وضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عنها وذلك لما تتعاقد عليه من مشروعات لتحلية المياه بمناطق الحمام بمحافظة مطروح، وسفاجا والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر والتعاقد على تنفيذها من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص ، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية.

وأيضا، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 169 لسنة 2020 بفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020 بمبلغ 80 مليار جنيه بالباب الثامن "سداد القروض المحلية والأجنبية".
 
ونصت المادة الثانية، من القانون المنشور في الجريدة الرسمية، على أن تُزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "الاقتراض" بمبلغ 80 مليار جنيه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر السيسي الرئيس الجريدة الرسمية

أخبار تهمك

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر ينقلب على نجمي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

وكيل رمضان صبحي يعلن عن مفاجأة قوية

منذ حوالي 7 ساعات

بعد إجتماع القادة.. برشلونة يستقر على المدرب الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن العاصمة الإدارية

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يزف بشرى سارة لصالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الجيش الليبي يحبط هجومًا على مواقع مهمة

منذ أقل من ساعتين

وزير الري الأسبق: مشروع مع السودان يوجه ضربة كبيرة لأثيوبيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

ليس تشافي هيرنانديز.. أسطورة برشلونة يقترب من خلافة كيكي سيتين

منذ حوالي 5 ساعات

بعد ساعات من فضيحة البايرن.. ميسي يستقر علي وجهته المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يكشف عن وجهة رمضان صبحي القادمة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

مفاجأة.. هيدرسفيلد الإنجليزي يرفض عرض بيراميدز للتعاقد مع رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

رونالدو ينصح بيرلو بضم نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

نجوم برشلونة يرفضون بوكيتينيو

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

قرار حكومي بالخصم من مرتبات العاملين في الدولة

"خطة البرلمان" توافق على اعتماد إضافي للموازنة بقيمة 80 مليار جنيه

خطة البرلمان توافق على مشروع قانون بضمان المالية لشركة مياه الشرب

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

"خطة البرلمان" توافق علي 4 مشروعات قوانين (التفاصيل كاملة)

"البرلمان" يكشف موعد إقرار قانون خصم 1% من مرتبات الموظفين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:55 م

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

08:40 م

عاجل.. الجيش الليبي يحبط هجومًا على مواقع مهمة

01:39 ص

بعد إجتماع القادة.. برشلونة يستقر على المدرب الجديد

11:31 م

بعد ساعات من فضيحة البايرن.. ميسي يستقر علي وجهته المقبلة

09:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان