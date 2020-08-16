جريمة بشعة".. ذبح عاطل على يد عامل بـ"15 مايو"

شهدت مدينة 15 مايو جريمة بشعة حيث أقدم عامل على قتل عاطل طعنا بالسكين وإلقاء جثته في الشارع.

وتلقى قسم 15 مايو، بلاغا من الأهالي بالعثور علي جثة عاطل ملقاة في مجاورة 12 في منطقة مايو.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة لرجل في العقد الثالث من العمر وبها طعن ذبحي.

وبسؤال شهود عيان، أقروا أن الجريمة بدافع الشرف، وتم ضبط الضحية داخل منزل الجاني.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من كشف ملابسات واقعة قيام أحد أفراد أمن برج سكني بوضع مادة بيضاء داخل سيارة أحد المواطنين.





فقد تبلغ من إحدى السيدات بقيام أحد أفراد أمن البرج السكنى محل إقامتها بأسيوط، بوضع أكياس بها مادة بيضاء لا تعلم طبيعتها ( قد يشتبه أن تكون مادة مخدرة) داخل سيارة والدها المتواجدة بجراج البرج المُشار إليه، وأنه عند قيامها بفحص الكاميرات تلاحظ لها قيام إثنين من العاملين بالبرج بمحاولة فتح السيارة.



