شاهد.. برلمانية: مصر مرت من أزمة كورونا بسلام

قالت هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، إن مصر تأثرت من أزمة كورونا مثل باقي دول العالم، ولكن الاقتصاد المصري كان مرنًا في التعامل مع هذه الازمة، لافتة إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر انتعشت في هذه الازمة، مثل مصانع إنتاج الكمامات، وإنتاج الكحول.

وتابعت "أبوالسعد"، خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت، أن هناك بعض القطاعات تأثر سلبًا بهذه الأزمة مثل السلع المعمرة، وصناعة المنسوجات، خاصة المصانع التي كانت تعتمد بشكل كامل على ا لمناطق السياسية، معقبًة: "مصر مرت من هذه الأزمة بسلام، بسبب إجراءات الدولة القوية لدعم القطاعات المتضررة".





ولفتت إلى أن الدولة تدرك بأن المشروعات الصغيرة هي العمود الفقري للاقتصاد المصري، معقبًا: "مصر تأثرت، ولكن حدثت انفراجه الفترة الأخيرة"





وأشارت إلى أن الدولة قامت بالكثير من الإجراءات مع أزمة كورونا مثل تأجيل سداد الأقساط لمدة 6 أشهر، ولكن الصناعات المنتعشة مع هذه الأزمة كان عليها لا تؤجل الأقساط.





وأضافت أن هناك حاجة لرسم سياسية واضحة للمشروعات الصغيرة في مصر الفترة المقبلة، لافتَا إلى أن وجود قانون لدعم هذه الصناعات ليس كافيًا، ولكن هناك ضرورة لدعم هذه الصناعات خاصة الصناعات الحرفية واليدوية





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 977 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 58835 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 116 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 96336 حالة من ضمنهم 58835 حالة تم شفاؤها، و5141 حالة وفاة.



