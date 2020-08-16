آخرهم شويكار وأحدهم طلب عدم حضور شقيقته حتى تتوب.. أبرز وصايا الفنانين قبل وفاتهم

اهتم عدد من الفنانين بترك وصية قبل وفاتهم، وأكد أغلبهم على أهله وذويه تنفيذها بعد وفاتهم مباشرة طبقًا لما أوصوا به تمامًا.





وتقدم بوابة "الفجر" لمتابعيها أبرز وصايا الفنانين قبل وفاتهم في السطور التالية:





- شويكار:

أوصت الفنانة الراحلة " شويكار" الملقبة بـ"سيدتي الجميلة"، بأن يقتصر العزاء على الأسرة في المدافن فقط.





- نجيب الريحاني:

توفى الفنان نجيب الريحاني في يوم 8 يونيو عام 1949 وأوصى أصدقاءه قبل وفاته بـ15 يوما أي أسبوعين أن يدفنوا صورة له بشخصية "كشكش بيه" في فيلم صاحب السعادة.





- صباح:

أوصت الفنانة الشحرورة صباح من خلال تصريح لها في إحدى لقاءاتها التلفزيونية أنه عند وفاتها يتم تحويل العزاء لفرح وأن يكون مراسم الدفن مثل مراسم الزفة، أي يُزف نعش الفنانة صباح بالطبل والمزامير، وأن يتم دفنها في حجرة مزينة.





- سعيد صالح:

كما أوصى الفنان سعيد صالح قبل وفاته أن يتم دفنه في مسقط رأسه في محافظة المنوفية.





- وردة:

أوصت الفنانة المطربة وردة الجزائرية أن يكتب قصة حياتها الكاتب محمود معروف، وأن تجسد قصة حياتها كمسلسل الفنانة أنغام أو آمال ماهر، كما أوصت أن يتم دفنها في موطنها الأصلي الجزائر.





-أحمد رمزي :

أوصى الفنان أحمد رمزي قبل وفاته أن يتم دفن جثمانه في أحد مدافن الساحل الشمالي، وفي يوم 28 سبتمبر عام 2012 اختل توازنه في حمام منزله بالساحل الشمالي، وتم بالفعل دفنه هناك طبقًا لوصيته.





- عامر منيب ووصيته ضد شقيقته:

وكانت وصيّة الفنان المطرب عامر منيب وصية غريبة حيث ترك وصية لزوجته إيمان الألفي طلب منها منع شقيقته أمينة بحضور جنازته أو أخذ العزاء فيه إلا بعد أن تتوب إلى الله وترجع الأموال التي استولت عليها من ضحاياها في دبي ومصر، لكي تحافظ على اسم عائلتها المحترمة، وكانت قد تورطت أمينة منيب في 4 قضايا نصب لاستيلائها على أكثر من 20 مليون جنيه بحجة التجارة.





ورحل الفنان عامر منيب عالمنا في يوم 26 نوفمبر عام 2011 عن عمر ناهز 48 عامًا، بعد صراع استمر طويلًا مع مرض السرطان.





- سناء جميل:

أوصت الفنانة سناء جميل زوجها الكاتب الصحفي لويس جريس بأن يجمع متعلقاتها وأفلامها ويقدمها لمكتبة الإسكندرية.





- تحية كاريوكا:

وعثرت الفنانة تحية كاريوكا في آخر أيام حياتها على طفلة رضيعة أمام أحد المساجد، فأخذتها وكفلتها واهتمت برعايتها وقامت بتسميتها باسم عطية الله، وعندما واجهت الفنانة تحية كاريوكا مرض شديد كتبت كاريوكا وصيتها بأن تقوم الفنانة فيفي عبده برعاية الطفلة بعد وفاتها ونفذت بالفعل فيفي عبده الوصية.





- ناهد شريف:

قبل أن ترحل الفنانة ناهد شريف بيومين، أوصت بأن تكون جنازتها بسيطة خالية من المظاهر وأن تكون مقتصرة على العائلة والأصدقاء المقربين، وأن تقام الجنازة في أضيق الحدود، وتم هذا بالفعل، ورحلت الفنانة ناهد شريف في يوم 7 أبريل عام 1981.





- رشدي أباظة:

في أواخر أيام حياته وعندما اشتد عليه المرض طلب أن يرى خبير الإكسسوار الخاص به "عم دونغل"، وبعد لقائه معه قال "عم دونغل"، للجميع لا تدفنوا رشدي قبل أن أحضر، وعند إعلان وفاة الفنان رشدي أباظة لم يتم دفنه إلا بعد أن جاء "عم دونغل"، الذي قام برش الريحان والحنة في القبر قبل نزول رشدي إليه، وظل يقوم بهذا حتى يوم وفاته.





- عبدالحليم حافظ: