وزير قطاع الأعمال العام: طرح القطن في بورصة السلع العام المقبل (فيديو)

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:53 ص
وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال
هدى عبدالرازق
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أعلن الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أن القطن المصري سيكون من أوائل الأطروحات داخل بورصة السلع العام المقبل.

وأشار "توفيق"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أنهم يعملون على تنقية القطن المصري الداخل من المزارع إلى المحالج، لافتا إلى أنهم طوروا محلج الفيوم العام الماضي، وجاري تطوير 3 محالج أخرى، ستبدأ العمل في ديسمبر المقبل.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، أن العام المقبل سيكون تم الانتهاء من 7 محالج أخرى، موضحا أن السبع محالج سستكون قادرين على حلج 90% من أقطان مصر بصورة مختلفة عن طرقة الحليج التي كانت مطبقة السنوات الماضية.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة قطاع الأعمال بدء أعمال التشغيل التجريبي للمجزر الآلي بمنطقة توشكى التابع لشركة جنوب الوادي للتنمية التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال. 

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت إن المجزر يعد من أكبر المجازر المتطورة في مصر بتكنولوجيا حديثة، حيث يذبح الماشية آليا بشكل نظيف وصحي وآمن، وذلك بطاقة 45 رأس في الساعة، وبتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه. 

وكان وفدا من شركة "Marel" الهولندية - الموردة للمعدات المجزر- قد وصل إلى مصر قبل أيام لإجراء التشغيل التجريبي للمجزر. 

وسيتم استغلال مجزر توشكى في ذبح الماشية الواردة من السودان، بموجب اتفاق وقعته شركة جنوب الوادى مع شركة "اتجاهات" السودانية، بما يسهم في توفير اللحوم للسوق المحلية وكذلك التصدير للخارج. 

ويتضمن المشروع أيضا محجر يستوعب نحو 25 ألف رأس ماشية، وثلاجات ضخمة، وزراعة أعلاف على مساحة ألف فدان، وفقًا للبيان.

يشار إلى أن المجزر يسهم في تنمية المنطقة المحيطة وإقامة مشروعات إنتاج زراعي وحيواني، حيث توجد نحو 15 دراسة لإقامة مشروعات استنادا لوجود أراض زراعية وتربية ماشية.

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