بدء المشاورات حول عودة النشاط الرياضي في الجزائر

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:03 ص
بوابة الفجر
وكالات
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تستعد وزارة الشباب والرياضة في الجزائر لإطلاق مشاورات تخص استئناف النشاط الرياضي في البلاد المعلق منذ منتصف مارس (آذار) الماضي على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نقلاً عن مصدر مسؤول أن المديرية العامة بالوزارة ستطلق اعتباراً من غد الأحد، سلسلة من المشاورات مع مختلف الاتحادات الرياضية بما فيها اتحاد كرة القدم تخص استئناف التدريبات.
ونوه ذات المصدر، أن هذه المبادرة جاءت بأمر من الوزير سيد علي خالدي، وأن الوزارة تريد أن تكون جاهزة للعودة في انتظار الضوء الأخضر من الجهات المختصة باستئناف النشاطات الرياضية وفتح مختلف المنشآت الرياضية.
كما كشف أن المشاورات ستتناول استئناف المسابقات والبطولات، إلى جانب مناقشة البروتوكول الصحي قيد الإعداد من قبل المركز الوطني لطب الرياضة، واللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا والاتحادات الرياضية.
كانت وزارة الشباب والرياضة كانت أعلنت في 9 يوليو (تموز) الماضي، الترخيص للرياضيين المؤهلين لأولمبياد طوكيو والمرشحين لذلك من استئناف التدريبات وفق شروط صحية صارمة.

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