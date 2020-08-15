ناجي شهود: الأعداء يريدون كسر 3 قوى في المنطقة (فيديو)

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:14 م
ناجي شهود
ناجي شهود
هدى عبدالرازق
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قال ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن القوات المسلحة لا علاقة لها بالسياسة.

وتابع شهود خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، مساء السبت، أن الدول المجاورة تحاول جلب مربيات من الخارج لتربية الأطفال، على أن تكون قنابل موقوتة بعد 30 عاما، وأن هذه المربيات "مُسستمة" على خلق جيل بطريقة معينة.

وأكد مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، أنه لابد من وجود مراكز تصنع الفكر الراقي المحترم وتعمل على حماية الإنسان المصري.

وأضاف أن الأعداء يريدون كسر 3 قوى في المنطقة حتى تكون المنطقة دائنة لهم، مشيرا إلى أن هذه القوى هي العراق التي سقطت بالفعل، والجزائر، ومصر.

وأوضح شهود، أن جماعة الإخوان الإرهابية فشلت في تفتيت الجزائر في تسعينيات القرن الماضي، وأن الرئيس مبارك كان على علم بوجود غليان في الشارع المصري قبل 2011.

وفي تصريحات سابقة قال ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن الجيل الأول من الحروب كان يعتمد على السيف والرمح، مضيفا أن الجيل الثاني من الحروب كان يعتمد على القوة التدميرية.

ولفت إلى أن الجيل الثالث من الحروب كان يعتمد على المناورة، مؤكدا أن الثلاثة أجيال الأولى من الحروب كانت تستهدف القوات العسكرية.

   

وأكد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن صناعة الأسلحة انتشرت في كل دول العالم وبمليارات الدولارات، والاستهداف بات موجها للإنسان وليس للقوات العسكرية.

وفي سياق متصل قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يتم استخدام حروب الجيل الرابع وتكتيكات حرب العصابات والدين والطائفية عبر منظومة من الإعلام المعادي من أجل هدم مؤسسات الدول.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن شبكات الإعلام المعادي تتلقى تمويل ضخم مع منظم نبضات مجتمع مدني لاستهداف الدول".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الإعلام المعادي هدفه الرئيسي هو استهداف الدول من الداخل".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الجماعات الإرهابية وجماعة الإخوان الإرهابية تعمل على هدم الدول باستخدام التكنولوجيا وليس الحروب التقليدية".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" عناصر الإخوان والخونة والمتآمرين ينفذون اوامر من اجل تدمير الدول من الداخل للوصول إلى الدولة الفاشلة التي لا تتحكم في كامل أراضيها ".

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