مستشار عسكري يكشف الفرق بين أنواع الحروب (فيديو)

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:10 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن الجيل الأول من الحروب كان يعتمد على السيف والرمح.

وتابع شهود خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الجيل الثاني من الحروب كان يعتمد على القوة التدميرية.

ولفت إلى أن الجيل الثالث من الحروب كان يعتمد على المناورة، مؤكدا أن الثلاثة أجيال الأولى من الحروب كانت تستهدف القوات العسكرية.

   

وأكد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن صناعة الأسلحة انتشرت في كل دول العالم وبمليارات الدولارات، والاستهداف بات موجها للإنسان وليس للقوات العسكرية.

وفي سياق متصل قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يتم استخدام حروب الجيل الرابع وتكتيكات حرب العصابات والدين والطائفية عبر منظومة من الإعلام المعادي من أجل هدم مؤسسات الدول.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن شبكات الإعلام المعادي تتلقى تمويل ضخم مع منظم نبضات مجتمع مدني لاستهداف الدول".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الإعلام المعادي هدفه الرئيسي هو استهداف الدول من الداخل".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الجماعات الإرهابية وجماعة الإخوان الإرهابية تعمل على هدم الدول باستخدام التكنولوجيا وليس الحروب التقليدية".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" عناصر الإخوان والخونة والمتآمرين ينفذون اوامر من اجل تدمير الدول من الداخل للوصول إلى الدولة الفاشلة التي لا تتحكم في كامل أراضيها".

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مصر مستشار عسكري حروب

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