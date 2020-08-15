جهاز حماية المستقبل يزف بشرى سارة بشأن مصروفات أتوبيسات المدارس العام الماضي

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قال احمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه خلال شهر سيتم إصدار قرار يلزم المدارس الخاصة بخصم مصروفات أتوبيسات المدارس بالنسبة للعام الدراسي الثاني الماضي، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة تقديم الخدمة أو وضعها على العام الدراسي الجديد المقرر له في 17 أكتوبر المقبل.



وأضاف فرج في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت، أن أي مخالفة للقرار الملزم من جهاز حماية المستهلك هو ارتكاب لمخالفة، مؤكدًا أنه سيتم عقاب المدارس التي لا تلتزم بالقرار، كما لفت إلى أنه سيتم رد مصروفات أتوبيسات المدارس للطلبة الراغبين في الانتقال من مدرسة إلى أخرى.



وفيما يتعلق بمصروفات العام الدراسي الثاني للمدارس أشار رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن وزارة التربية والتعليم علقت على هذا الأمر بأن العام الدراسي تم استكماله أون لاين دون أي انتقاص والدليل انتقال الطلبة من سنة تعليمية إلى أخرى ولذلك فالرد على شكاوى أولياء الأمور في هذه المسألة قوبلت بالرفض.



قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم اتخاذ قرار لصالح الطالب في أي مادة بها أخطاء أو لبس في الاسئلة.



وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الراسبين من العام الحالي سيؤدون الامتحان بالشكل التقليدي ولكن نظام الأسئلة سيكون على النظام الحديث.



وأشار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن التقييم كان يتم لسنوات من أجل الحصول على الدرجات ونحن نحاول أن يكون الهدف هو الفهم وليس الدرجات.



وأكد أن التفاضل والتكامل أقل نسبة نجاح في مواد الثانوية العامة، مشيرا إلى أن مصروفات المدارس الخاصة محكومة بنسبة الزيادة البالغة 7%، وهناك حالات مخالفة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.



وأوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم الإعلان عن آليات العمل للعام الدراسي الجديد أول سبتمبر.