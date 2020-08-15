ياسر علوي يكشف رسائل مصر إلى اللبنانيين: إرسال 20 طن من المواد الغذائية

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:51 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف ياسر علوي، السفير المصري في لبنان، عن تفاصيل رسائل الدولة المصرية إلى المسئولين اللبنانيين، مشيرًا إلى أن إرسال مصر طائرتين بمواد غذائية تشمل 20 ألف طن من المواد الغذائية.

وقال علوي في اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار": "الرئيس قال لهم نحن معكم ومستعدون للمساعدة، نحن حاضرون بمساعدات بدأت بالجسر البحري والإغاثي الطبي والجوي ومستعدون لتقديم خبراتنا في أعمال إعمار بيروت خاصة في مجال الكهرباء".

وأضاف "الرئيس أكد أن الأزمة في لبنان أزمة طارئة ولكنها مبنية على تراكمات، وقد توافقت القادة السياسية مع هذه الرسالة"، موضحًا أنه من المقرر أن يتم إرسال باخرتين مقدمتين من اتحاد الصناعات لتقديم الزجاج والألمونيوم للمساهمة في إصلاح 200 ألف وحدة سكنية تأثرت من الانفجار بدرجات متفاوتة.

وأشار السفير المصري في لبنان إلى أن الجسر الجوي بين مصر ولبنان ليس حدث منفرد ولكن هو مستمر وبدا منذ 10 أيام، مبينًا أنه تم تشغيل أطباء في جامعة بيروت التي أنشاتها مصر كما تم تسيلم مساعدات تحتوي على مواد طبية.
 
وكانت وصلت إلى مطار بيروت الدولى مجموعة من طائرات النقل العسكرية فى رحلتها الخامسة وعلى متن أحدها نخبة من الأطباء والاستشاريين والأخصائيين بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر من التخصصات الطبية المختلفة والمقرر انضمامهم للعمل فى المركز الصحى للجامعة العربية ببيروت.

وذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة باستمرار فتح الجسر الجوى من المساعدات العاجلة المقدمة إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية وتكثيفها لمساعدة أبناء الشعب اللبنانى لتجاوز أثار انفجار مرفأ بيروت.

كما ضمت الرحلة شحنة كبيرة من الأدوية والمواد الغذائية الضرورية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية لبنان الشقيقة.

وأعرب الجانب اللبناني عن عميق شكره وامتنانه لمصر قيادة وحكومة وشعبًا على موقفها الداعم والمستمر للجمهورية اللبنانية فى مختلف المجالات واستمرار الجسر الجوى منذ بداية الأزمة وحتى الآن، تأتى تلك المساعى المصرية تأكيدًا على مساندة مصر الدائمة للبنان للعبور بها من أزمتها الحالية.

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