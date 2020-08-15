أحمد موسى: أمريكا اعترفت بتدريب الخونة لخلق شرق أوسط جديد

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:02 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم استخدام مصطلح الربيع العربي لأول مرة على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية في 2005 في عهد كونداليزا رايس وزير الخارجية السابقة.

وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة" صدى البلد"، اليوم السبت أن بعدما ضرب تنظيم القاعدة أمريكا تم التفكير في تدمير الوطن العربي.

وأردف أن الأمريكان فكروا في تدمير البلاد العربية من خلال أبنائها، وليس الذهاب لها كما فعلوا في العراق، منوها إلى أن الولايات المتحدة اعترفت بتدريب الخونة والعملاء في واشنطن لخلق الشرق الأوسط الجديد.

كما كشف الإعلامي أحمد موسى، عن علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بما حدث في دول الشرق الأوسط تحت مسمى "الربيع العربي".

وأوضح "موسى": "أمريكا بدأت تعمل على قيادات الإخوان من أجل تغيير الأنظمة في المنطقة، مشيرا إلى أن "سعد الدين ابراهيم أول من استخدم مصطلح الربيع العربي في 2005"، واصفًا إياه بـ "عراب أمريكا".

وتابع الإعلامي:" وليام انجدال خبير سياسي امريكي كشف أن الولات المتحدة جندت الإخوان من أجل الوصول إلى الحكم في مصر في 2011"، لافتا إلى أنه "تم تدريب قيادات من حركة 6 أبريل في امريكا وصربيا على تغيير الأنظمة العربية من الداخل".

واستطرد قائلًا: "منذ عام 2011 لم نشهد حروبا بشكلها التقليدي لكننا نجد حروبا على وسائل التواصل الاجتماعي"، موضحا أن بعد 2011 خرج مسؤولون أمريكان كثر تحدثوا على أنهم صنعوا تغيير الأنظمة في الشرق الأوسط".

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