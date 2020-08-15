إسراء عبد الفتاح في أحدث جلسات تصوير لها عبر "إنستجرام"

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:03 م
اسراء عبدالفتاح
اسراء عبدالفتاح
مي مرسي
Advertisements
شاركت الفنانة إسراء عبد الفتاح، صورة من أحدث جلسات تصوير لها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "عبد الفتاح" بشعر منسدل على كتفها ونظارة شمس وتيشيرت أبيض.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إسراء عبد الفتاح،مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سكر زيادة" مع الفنانة نادية الجندي ونبيلة عبيد، وهالة فاخر وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.
إسراء عبد الفتاح في أحدث جلسات تصوير لها عبر "إنستجرام"
إسراء عبد الفتاح في أحدث جلسات تصوير لها عبر "إنستجرام"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سكر زيادة الفجر اسراء عبد الفتاح أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

ريفالدو يحس برشلونة على التعاقد مع الساحر

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على المرشح الأول لخلافة كيكي ستين في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

تصرف عنيف من شركة الأهلي الراعية ضد رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

رئيس الوزراء يكشف تكليف ورسالة السيسى إلى جنوب السودان

منذ ساعتين و 44 دقيقة

أتلتيكو مدريد يقدم صفقة ذهبية لريال مدريد

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

منذ نصف ساعة

صفقة القرن.. تفاصيل عرض الزمالك لشراء رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد شريف إكرامي

منذ ساعتين

فايلر يستقر على بديل رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

يوفنتوس يستقر على صفقة المهاجم الجديد

منذ 41 دقيقة

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن العاصمة الإدارية

منذ حوالي 5 ساعات

وكيل رمضان صبحي يعلن عن مفاجأة قوية

منذ ساعة و 10 دقيقة

زيدان سبب موافقة أوديجارد على العودة إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 12 دقيقة

لابورتا يهاجم بارتوميو بعد فضيحة برشلونة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

راندا البحيري تشعل إنستجرام بأحدث جلسات تصويرها

"احميها من الختان".. لقاء الخميسي تدعم الفتيات بهذه الجمل على "إنستجرام"

لقاء الخميسي تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها عبر الـ"إنستجرام"

بالأبيض.. لقاء الخميس تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نبيلة عبيد تشوق متابعيها لمفاجأة قريباً

ريهام أيمن تستمتع بأجواء صيفية عبر "إنستجرام"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:40 م

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى بيراميدز

06:33 م

وكيل رمضان صبحي يعلن عن مفاجأة قوية

08:01 م

تصرف عنيف من شركة الأهلي الراعية ضد رمضان صبحي

07:32 م

ريفالدو يحس برشلونة على التعاقد مع الساحر

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان