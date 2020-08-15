إسراء عبد الفتاح في أحدث جلسات تصوير لها عبر "إنستجرام"

Advertisements

شاركت الفنانة إسراء عبد الفتاح، صورة من أحدث جلسات تصوير لها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "عبد الفتاح" بشعر منسدل على كتفها ونظارة شمس وتيشيرت أبيض.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة إسراء عبد الفتاح،مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سكر زيادة" مع الفنانة نادية الجندي ونبيلة عبيد، وهالة فاخر وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.