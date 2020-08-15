غدا.. صرف هدية الرئيس للعمالة غير المنتظمة (فيديو)

قال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنه سيتم بداية من غد الأحد صرف الدفعة الثالثة لمستحقي منحة العمالة غير المنتظمة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتضرري فيروس كورنا وحتى يوم الخميس المقبل.





وأضاف سعد الدين في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أن مستحقي هذه المنحة يصلوا إلى 1.6 مليون عامل، وسيتم صرفها بالكارت الذكي من خلال 14 ألف ماكينة من البريد والبنك الزراعي المصري.





وتابع "ستصل الرسالة بداية من مساء اليوم لمن يستحق الصرف، وتم وضع مبلغ الـ500 في حساب المواطن ويمكنه الصرف خلال هذه الفترة ولذلك لا داعي للتزاحم، وفي حالة أن العامل كان مستحق ولم تصل له الرسالة يمكنه التقدم لمركز شكاوى مجلس الوزراء لمعرفة السبب في عدم وصول الرسالة له".





وفي ذات السياق أشار المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إلى أنه لم يتم تحديد أي منحة أخرى لأصحاب العمالة من متضرري فيروس كورونا فور الانتهاء من صرف المنحة الحالية التي أعلنها الرئيس السيسي.





وكان الدكتور محمد سعفان وزير القوي العاملة أعلن أنه سيتم تحديد ميعاد صرف منحة العمالة الغير منتظمة للاصحاب الدفعة الثالثة، حيث تعكف الوزارة بحصر أسماء الفائزين بتلك المنحة، لكي يتمكنوا من صرف المبلغ المستحق لهم، والتي جاءت لتضرر عدد كبير من وباء كورونا الذي أصاب العالم بأكمله بشلل تام، واوقف العديد من المصالح والأعمال وقطع رزق الكثير.





قام عدد كبير من المصريين المستحقين لصرف المنحة خلال الشهريين الماضيين بانتظام مع الالتزام والتباعد الاجتماعي أثناء الصرف من مكاتب البريد والبنوك.





وبإمكان الاشخاص معرفة مستحقات منحة العمالة الغير منتظمة من خلال الدخول على موقع وزارة القوى العاملة الرسمي، ومازال عمليات البحث تزداد لمعرفة الأشخاص عن مواعيد صرف مستحقات منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي وذلك من خلال موقع وزارة القوي العاملة المصرية.



