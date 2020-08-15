محلية البرلمان: توصيات اللجنة العلية للمحال العامة تعرض على رئيس الوزراء لإصدار قرار بتصنيفها (فيديو)

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:12 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل اجتماع وزير التنمية المحلية للجنة العليا للمحال العامة والتي تهدف إلى إعادة الانضباط في الشارع والقضاء على العشوائية فيما يتعلق مواعيد فتح وغلق هذه المحال طبقًا لنشاطها.

وقال الفيومي خلال لقائه عبر تطبيق زوم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "أن قانون تراخيص المحال العامة أنشأ لجنة عليا للمحال العامة لتنظيم قواعد إصدار تراخيصها تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لإصدار قرار بتصنيف المحال العامة".

    

وأضاف أن القانون وحدد مواعيد فتح وغلق المحال التي وصل الإجمالي فيها إلى 316، وقسم المحال إلى 4 أقسام، يخص المحلات التي تقع في النجوع والقرى، المدن والأحياء، العواصم، والأماكن المتميزة، وتحديد الرسوم ما بين قليل في النجوع وكثير في العواصم ووضع حد أدنى وأقصى لرسوم المعاينة والتراخيص والتعديل والتنازل والحد الأدنى لتقديم الخدمة.

وفي تصريحات سباقة قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تحديد موعد معين لغلق المحال التجارية، والمقاهي بعد إنتهاء أزمة كورونا محل دراسة، وهناك تصور وضعته وزارتي التنمية المحلية والداخلية.

وأوضح "سعد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،، إن الدولة عازمة العقد على تحديد مواعيد لغلق المحال التجارية، وستكون مختلفة من فصل الشتاء لفصل الصيف.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن مواعيد الفتح ستكون أيضا مختلفة من محافظة لأخرى، معلقا: "مواعيد الاغلاق في جنوب سيناء وهى مدينة سياحية ستختلف عن مواعيد الشرقية"، ولكن الاختلاف سيكون قليل بينهما.

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