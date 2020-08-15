محلية البرلمان: توصيات اللجنة العلية للمحال العامة تعرض على رئيس الوزراء لإصدار قرار بتصنيفها (فيديو)

وأضاف أن القانون وحدد مواعيد فتح وغلق المحال التي وصل الإجمالي فيها إلى 316، وقسم المحال إلى 4 أقسام، يخص المحلات التي تقع في النجوع والقرى، المدن والأحياء، العواصم، والأماكن المتميزة، وتحديد الرسوم ما بين قليل في النجوع وكثير في العواصم ووضع حد أدنى وأقصى لرسوم المعاينة والتراخيص والتعديل والتنازل والحد الأدنى لتقديم الخدمة.وفي تصريحات سباقة قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تحديد موعد معين لغلق المحال التجارية، والمقاهي بعد إنتهاء أزمة كورونا محل دراسة، وهناك تصور وضعته وزارتي التنمية المحلية والداخلية.وأوضح "سعد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،، إن الدولة عازمة العقد على تحديد مواعيد لغلق المحال التجارية، وستكون مختلفة من فصل الشتاء لفصل الصيف.وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن مواعيد الفتح ستكون أيضا مختلفة من محافظة لأخرى، معلقا: "مواعيد الاغلاق في جنوب سيناء وهى مدينة سياحية ستختلف عن مواعيد الشرقية"، ولكن الاختلاف سيكون قليل بينهما.