أحمد فلوكس يسرد أحد مواقف تعرضه للسحر

Advertisements

عبر الفنان أحمد فلوكس، عن عدم إيمانه بالسحر، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وكتب "فلوكس"، تعليقا على خبر وجود 306 أعمال سحر، في أحد المقابر بسوهاج قائلا: "ا حول ولا قوة إلا بالله شئ قذر.. للأسف أنا مكنتش بأمن بالحاجات دي بس للأسف طلعت حقيقية.. مريت بتجربة مريرة بحياتي وعرفت يعني إيه واحد يتعملوا عمل وسحر وللأسف من ناس لا تتوقع نهائي أنهم ليهم علاقة بالكلام ده تحت مسمى ولاد ناس".





وأضاف قائلا: "عرفت معنى أن حد يبقي مش شايف، مش قادر يقوم.. مش بني آدم.. مغيب تايه.. شئ قذر.. وملعون.. نفسي يطلعوا قانون إعدام لمن يفعل مثل هذه الأفعال.. شئ مدمر.. اللي بيعمل عمل ويسحر لحد بيدمروا.. حسبي الله ونعم الوكيل في كل حد بيعمل كده".