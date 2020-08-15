في ذكرى ميلاده.. تعرف على قصة الحب التي جمعت محمد فوزي ومديحة يسري وأزمة وفاة ابنه

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يحل اليوم 15 أغسطس ذكرى ميلاد الموسيقار محمد فوزي، والذي قدم عدد كبير من الأعمال الفنية وعرف بأغاني الأطفال التي قدمها.



عاش الموسيقار محمد فوزي قصة حب جمعته بمديحة يسري رغم نهايتها المأساوية، حيث تزوجا الثنائي لمدة 10 سنوات،وعكست الكاميرا لحظات خفيفة الظل في حياة الثنائي، رغم أصعب اللظات التي مرا بها.



تعرف الموسيقار محمد فوزي على الفنانة مديحة يسري أو "الغزال" كما ذكر البعض في فيلم "قبلة في لبنان"،ثم تزوجا.



انتهت قصة حب الثنائي بالإنفصال عقب 10 سنوات زواج،وذلك بسبب خيانة محمد فوزي لمديحة يسري، والذي أنجب منها طفل توفى عقب تعرضه لحادث وهو بالـ26 من عمره.



واستمر الحب والإحترام بين محمد فوزي ومديحة يسري، حيث ساندته أثناء أزمته المالية ووقفت بجانبه.