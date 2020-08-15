نائب محافظ الفيوم يشهد استلام لحوم أضاحي مقدمة من "وزارة الأوقاف" للأسر الأولى بالرعاية

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شهد الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، مساء اليوم السبت، استلام 3 طن من صكوك لحوم الأضاحي، كدفعه ثانية مقدمة من وزارة الأوقاف، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، بحضور الدكتور حسني أبوحبيب، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، والدكتورة وفاء يسري، نائب مقرر المجلس القومي للمراه بالفيوم، ومديري إدارات الأوقاف بالمراكز.



قدم نائب محافظ الفيوم الشكر لوزراة الأوقاف، ومديرية أوقاف الفيوم، للجهود المبذوله، والدعم المستمر لتخفيف العبء عن كاهل البسطاء، والأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.



ومن جانبه، أشار وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، الى توزيع 2 طن لحوم من صكوك الأضاحي كدفعة أولى خلال الفترة الماضية، حيث تم توزيعها على المستحقين من الأرامل ومحدودي الدخل، بالإضافة الى استلام اليوم 3 طن لحوم أضاحي كدفعة ثانية، لافتًا الى توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال إدارات الأوقاف بمراكز المحافظة المختلفة.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

