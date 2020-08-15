ريفالدو يحس برشلونة على التعاقد مع الساحر

أبدي النجم البرازيلي ريفالدو أسطورة برشلونة السابق، أسفه الشديد، بعد الكارثة التي حلت بالفريق في ملعب " النور " والخسارة بثمانية أهداف مقابل هدفين، أمام بايرن ميونيخ الألماني، في إطار دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا .





وفي خلال تصريحات صحفية نقلتها صحيفة " سبورت " يجب أن يعود النادي من جديد لفتح قنوات إتصال مع نيمار، من أجل العودة إلى الكامب نو من جديد " .





واضاف " لديه شخصية قوية ولا يهتم بأن يكون ميسي بجانبه على عكس اللاعبين الآخرين الذين يشعرون بالخجل والضعف بجانب الأرجنتيني، ويتمتع البرازيلي بشخصية رائعة’’.





واردف " هناك بعض الأمور يجب أن تُدار بتحفظ شديد، فمشكلة برشلونة بأن النادي تعاقد مع لاعبين بأسعار خرافية لكنهم لم ينجحوا في إحداث الفارق ’’.



