ريفالدو يحس برشلونة على التعاقد مع الساحر

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:31 م
بوابة الفجر
محمود صبري
أبدي النجم البرازيلي ريفالدو أسطورة برشلونة السابق، أسفه الشديد، بعد الكارثة التي حلت بالفريق في ملعب " النور " والخسارة بثمانية أهداف مقابل هدفين، أمام بايرن ميونيخ الألماني، في إطار دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا .

وفي خلال تصريحات صحفية نقلتها صحيفة " سبورت " يجب أن يعود النادي من جديد لفتح قنوات إتصال مع نيمار، من أجل العودة إلى الكامب نو من جديد " .

واضاف " لديه شخصية قوية ولا يهتم بأن يكون ميسي بجانبه على عكس اللاعبين الآخرين الذين يشعرون بالخجل والضعف بجانب الأرجنتيني، ويتمتع البرازيلي بشخصية رائعة’’. 

واردف " هناك بعض الأمور يجب أن تُدار بتحفظ شديد، فمشكلة برشلونة بأن النادي تعاقد مع لاعبين بأسعار خرافية لكنهم لم ينجحوا في إحداث الفارق ’’.

واختتم " يجب على برشلونة التعاقد مع لاعبين متعطشين للنصر ولديهم الطموح’’.

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