رونالدو يطالب يوفنتوس بضم نجم ريال مدريد





كشفت تقارير صحفية إيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي يطمح في العمل مرة أخرى مع زميله السابق الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني ولكن هذه المرة في صفوف السيدة العجوز.





وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن كريستيانو رونالدو طالب إدارة السيدة العجوز التعاقد مع كريم بنزيما في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأشار الموقع الإيطالي إلى أن بنزيما ورونالدو لعبا في ريال مدريد العديد من السنوات وحققا سوياً بطولات إستثئنائية كان أبرزها الفوز بدوري أبطال أوروبا 4 مرات خلال 5 مواسم.





وأفاد الموقع الإيطالي بأن يوفنتوس يخطط لإحداث ثورة في تشكيلته في الموسم المقبل بعد إقالة ماوريسيو ساري المدير الفني السابق من منصبه وتعيين أندريا بيرلو مديراً فنياً جديداً للفريق.



