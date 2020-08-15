رونالدو يطالب يوفنتوس بضم نجم ريال مدريد

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي يطمح في العمل مرة أخرى مع زميله السابق الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني ولكن هذه المرة في صفوف السيدة العجوز.

وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن كريستيانو رونالدو طالب إدارة السيدة العجوز التعاقد مع كريم بنزيما في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن بنزيما ورونالدو لعبا في ريال مدريد العديد من السنوات وحققا سوياً بطولات إستثئنائية كان أبرزها الفوز بدوري أبطال أوروبا 4 مرات خلال 5 مواسم.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن يوفنتوس يخطط لإحداث ثورة في تشكيلته في الموسم المقبل بعد إقالة ماوريسيو ساري المدير الفني السابق من منصبه وتعيين أندريا بيرلو مديراً فنياً جديداً للفريق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس ريال مدريد رونالدو

أخبار تهمك

عبد الله السعيد يحصل على 10 ملايين جنيه بعد تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

ريفالدو يحس برشلونة على التعاقد مع الساحر

منذ 36 دقيقة

زيدان يوجه ريال مدريد نحو التعاقد مع أوباميكانو

منذ ساعتين و 39 دقيقة

فايلر يستقر على بديل رمضان صبحي في الأهلي

منذ 37 دقيقة

رئيس الوزراء: أحمل رسالة من السيسي لقيادات السودان

منذ ساعة و 21 دقيقة

قرار مفاجئ من يوفنتوس بشأن رونالدو

منذ حوالي 9 ساعات

بعد غرامة الـ33 مليون جنيه.. إيقاف كهربا 6 شهور سيكون في هذه الحالة فقط!

منذ أقل من ساعتين

تعليق مدرب بايرن ميونيخ بعد اكتساح برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد ثمانية بايرن ميونيخ.. 10 انتصارات لا تُنسي في تاريخ دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن العاصمة الإدارية

منذ ساعتين و 8 دقيقة

يوفنتوس يفكر في التعاقد مع مدافع برشلونة التاريخي

منذ أقل من ساعتين

أتلتيكو مدريد يقدم صفقة ذهبية لريال مدريد

منذ حوالي 13 ساعة

رونالدو يطالب يوفنتوس بضم نجم ريال مدريد

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. التعليم العالى تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات

منذ ساعة و 19 دقيقة

مانشستر يونايتد مهتم بضم ساحر برشلونة.. وسبب وحيد يُعرقل الصفقة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

رونالدو يخون ريال مدريد من جديد

صدق أو لا تصدق.. كريم بنزيما أكثر حسما من ميسي

زميل كريستيانو رونالدو يشعل صراعا بين برشلونة وريال مدريد

عاجل.. عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد.. ما الحقيقة؟

رونالدو في طريقه للرحيل عن يوفنتوس.. والوجهة الجديدة بانتظاره

هل يعود رونالدو إلى ريال مدريد ؟

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:31 م

ريفالدو يحس برشلونة على التعاقد مع الساحر

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن العاصمة الإدارية

03:58 م

فايلر يستقر على بديل رمضان صبحي في الأهلي

05:30 م

فايلر يطرد نجم الأهلي

05:01 م

يوفنتوس يفكر في التعاقد مع مدافع برشلونة التاريخي

04:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان